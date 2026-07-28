В Евросоюзе обсуждают отказ от практики принятия крупных пакетов санкций против России после того, как Греция на несколько недель заблокировала очередные ограничения, сообщает Financial Times.

Афины согласились поддержать 21-й пакет только после предоставления исключения для греческой судоходной компании Dynagas, принадлежащей миллиардеру Джорджу Прокопиу. Благодаря этому ее суда смогут продолжить перевозку российского сжиженного природного газа в третьи страны и после января 2027 года.

Теперь в Еврокомиссии рассматривают возможность вводить санкции по отдельности или небольшими тематическими блоками. Это должно помешать отдельным странам использовать право вето для защиты национального бизнеса и блокировать не связанные между собой ограничения.

На публикацию FT отреагировал известный американский экономист, старший научный сотрудник Брукингского института Робин Брукс.

«Греция уже четыре года подрывает санкции ЕС против России. Можно придумывать обходные решения, но настоящая проблема заключается в том, что в Евросоюзе нет наказания за плохое поведение. Это изменится только тогда, когда такую страну, как Греция, исключат из ЕС. Вот решение», — заявил он.