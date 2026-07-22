Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию оказался в центре внимания не только немецких, но и мировых СМИ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, материалы о переговорах в Берлине опубликовали более 70 ведущих международных изданий, аналитических центров и финансовых порталов.

Немецкие правительственные ресурсы Bundesregierung.de и Bundespraesident.de, а также DPA, Deutsche Welle, Stern, News.de и Klamm.de подробно осветили встречи Ильхама Алиева с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, уделив внимание двустороннему сотрудничеству, безопасности и ситуации на Южном Кавказе.

Одной из главных тем публикаций стало энергетическое сотрудничество. N-TV, Zeit, Deutschlandfunk (DLF), Deutsche Welle, Berliner Zeitung, Energy News Magazine, а также финансовые порталы MarketScreener, Onvista и Business Panorama сообщили о намерении Германии расширить импорт азербайджанского газа и нефти и отметили роль Азербайджана в диверсификации энергоснабжения Европы.

Бизнес-издания Yahoo Finance и Deutsche Börse, а также Welt и Handelsblatt уделили внимание созданию Азербайджано-германского делового совета, совместным экономическим проектам и итогам переговоров. Ряд немецких СМИ также привел комментарии Ильхама Алиева и Фридриха Мерца по поводу сообщений о неофициальных контактах бывших немецких и российских политиков в Баку.

Международные агентства Reuters, Bloomberg, US News, Kyiv Post, Meduza, ТАСС, Коммерсантъ, РБК, Lenta.ru, The Moscow Times и Forbes Russia сосредоточили внимание на заявлениях, прозвучавших на совместной пресс-конференции.

По оценке АЗЕРТАДЖ, широкий международный резонанс свидетельствует о том, что визит Ильхама Алиева рассматривается не только как важное событие в двусторонних отношениях, но и как фактор, влияющий на энергетическую безопасность Европы, развитие транспортных маршрутов и региональную геополитику.