Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о намерении содействовать развитию фигурного катания в Азербайджане. Кроме того, он сообщил, что с нового сезона его сын Александр Плющенко будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

По словам спортсмена, Александр уже готовится к предстоящим международным стартам, включая этапы Гран-при.

«Впереди у нас международные старты и этапы Гран-при. Мы поедем в Турцию, затем в Грузию. Надеюсь, все сложится хорошо», — заявил Плющенко, выразив уверенность в успешных перспективах сына в составе сборной Азербайджана.

Он также рассказал, что сотрудничество с основателем Sea Breeze Эмином Агаларовым началось несколько лет назад с организации ледовых шоу в Азербайджане. Впоследствии стороны обсудили проекты, направленные на развитие фигурного катания в Азербайджане.

По словам Плющенко, он намерен и дальше участвовать в реализации инициатив, которые будут способствовать популяризации и развитию этого вида спорта в Азербайджане.