Вопрос о том, приведёт ли недавно принятый закон к росту цен в частных дошкольных образовательных учреждениях, будет определяться рынком.

Об этом заявила журналистам заместитель директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Вафа Ягублу, передает АПА.

Она отметила, что по мере повышения стоимости услуг у частных учреждений снижаются шансы победить в конкурсе и привлечь больше детей.

«Частные учреждения это хорошо понимают. Считаю, что с этой точки зрения серьёзного роста цен не произойдёт», — подчеркнула Вафа Ягублу.

Замдиректора отметила, что принятый закон, с одной стороны, позволит сократить число детей, ожидающих очереди в государственных дошкольных образовательных учреждениях, и охватить дошкольным образованием большее количество детей.

По её словам, с другой стороны, этот механизм будет способствовать развитию частных дошкольных образовательных учреждений и более эффективному использованию их потенциала.

«Это означает также создание новых рабочих мест. В дошкольных образовательных учреждениях, работающих на полную мощность, возникнет потребность в новых воспитателях-педагогах и нянях, что также будет способствовать обеспечению их занятости», — добавила Вафа Ягублу.