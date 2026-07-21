В Ясамальском, Низаминском, Сабаильском и Сураханском районах Баку будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, ограничения будут введены в связи с плановыми ремонтными работами.

Так, на время упомянутых мероприятий с 10:00 до 13:00 не будет света у части абонентов на улицах Тебриза Халилбейли, Льва Толстого, Мирзы Ибрагимова, Сулеймана Тагизаде, Хыдыра Мустафаева, Хагана Дадашова, Мирзы Джаббара Мамедзаде, Аббаса Мирзы Шарифзаде, Мамеда Шарифа Гамидова, Исрафила Мамедова, Ислама Сафарли, Алевсата Гулиева, Али Асланова и Башира Сафароглу в Ясамальском районе.

Ограничения с 10:00 до 14:00 будут введены на улице Явера Сафарова в Низаминском районе, а также на улице Ровшана Гёюшова в поселке Зых Сураханского.

Кроме того, перебои в электроснабжении возникнут с 10:00 до 12:00 на улицах Гюльбалы Алиева и Буньяда Сардарова в поселке Баилово Сабаильского района.

«После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией», — добавили в «Азеришыг».