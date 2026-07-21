Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники направили Вашингтону и Тегерану предложение о десятидневном прекращении огня.

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно информации, администрация президента США Дональда Трампа «анализирует эту инициативу и призвала Израиль воздерживаться от действий, способных привести к закрытию окна дипломатических возможностей».

При этом Axios подчеркнул, что американская сторона «параллельно готовится к сценарию, при котором переговоры с Ираном завершатся неудачей».

«Выдвинутая инициатива, помимо режима прекращения огня, включает возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе и направлена на то, чтобы предоставить Вашингтону и Тегерану возможность сохранить разваливающийся меморандум о взаимопонимании. На данный момент ни американская, ни иранская сторона не дали согласия на предложение, выдвинутое посредниками», — указывает издание.

Источник портала в администрации США обозначил позицию, в соответствии с которой обе стороны продолжают участвовать в дипломатическом процессе, однако Вашингтон намерен продолжать военные операции против исламской республики до тех пор, пока Трамп будет считать это необходимым.