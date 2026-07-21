Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Энди Бёрнема с назначением на должность премьер-министра Великобритании.

«Уважаемый господин премьер-министр!

Искренне поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством, основанных на богатых и добрых традициях. Вызывает удовлетворение динамичное развитие экономического и торгового сотрудничества, а также углубление и наполнение новым содержанием нашего проверенного временем стратегического партнерства в энергетической сфере.

Компании, представляющие вашу страну, участвуют в реализации ряда важных проектов в Азербайджане и успешно работают как в нефтяном, так и в ненефтяном секторах экономики. Хотел бы особо отметить многолетнее успешное сотрудничество с компанией bp как в традиционной, так и в сфере возобновляемой энергетики. Тот факт, что после освобождения наших территорий от оккупации одними из первых иностранных компаний, приглашенных Азербайджаном, стали британские компании, которые сегодня активно участвуют в восстановительных и строительных работах, свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между нашими странами.

Уверен, что дружественные отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством будут и впредь успешно развиваться совместными усилиями в интересах наших народов, а партнерство станет еще более прочным.

Еще раз поздравляю Вас, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности», — говорится в поздравлении.