После запуска Зангезурского коридора грузоперевозки из Азербайджана в европейском направлении станут более эффективными за счет сокращения маршрутов, снижения логистических затрат и уменьшения количества пересекаемых границ.

Об этом заявил генеральный секретарь Азербайджанской ассоциации международных автомобильных перевозчиков Кянан Гурбанов, передает АПА.

По его словам, одним из ключевых направлений после ввода коридора в эксплуатацию станет максимальная цифровизация и упрощение пограничных процедур. Также планируется внедрение современных технологических решений, уже успешно применяемых на других международных транспортных маршрутах.

Кянан Гурбанов отметил, что после завершения всех необходимых процессов транспортно-логистическая отрасль получит существенные преимущества, что положительно скажется на эффективности международных грузоперевозок.