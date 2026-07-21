Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в 50% на импорт некоторых товаров из Канады, сообщил Белый дом.

Речь идет о ряде канадских товаров — «от вина до хоккейных клюшек и цемента». Пошлины не будут распространять на энергоносители, калийные удобрения, рыбу и редкоземельные металлы, а также товары, на которые уже действуют пошлины США.

Таким образом, отмечает Associated Press, тарифы введут на большую часть канадского импорта. Reuters добавляет, что речь идет о канадской продукции почти на 20 миллиардов долларов.

Решение принято в ответ на «дискриминационное отношение» Канады к американской продукции. Трамп сослался на «Закон о тарифах» 1930 года, который позволяет президенту облагать иностранную продукцию пошлиной без одобрения конгресса.