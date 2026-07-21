Известный американский журналист Такер Карлсон в своем подкасте назвал крайне низким уровень интеллекта верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Такер рассказал, что недавно ужинал с Каллас в компании дипломатов. По словам журналиста, когда глава евродипломатии встала, чтобы выступить, он почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как «такой тупой человек» может занимать столь высокую должность в Европе.

Такер подчеркнул, что другие участники ужина также испытали шок от того, насколько Каллас не информирована и ведет себя как ребенок.