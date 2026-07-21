ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пополнило свой флот очередным самолетом Airbus A320neo.

Это уже четвертое воздушное судно, поступившее в парк авиакомпании в 2026 году. С вводом нового самолета общее число воздушных судов, эксплуатируемых в парке AZAL, достигло 30.

Ввод в эксплуатацию Airbus A320neo стал очередным этапом программы AZAL по обновлению флота за счет воздушных судов нового поколения. Такой подход способствует повышению операционной гибкости авиакомпании, более эффективному удовлетворению растущего пассажирского спроса и дальнейшему развитию маршрутной сети.

Самолет оснащен салоном Airspace, увеличенными багажными полками, высокоскоростным Wi-Fi, индивидуальными мониторами в бизнес-классе и двигателями нового поколения. Это обеспечивает пассажирам более высокий уровень комфорта, а также позволяет снизить расход топлива и объем выбросов углерода.

В первом полугодии текущего года AZAL пополнил свой флот двумя самолетами Airbus A320neo и одним Airbus A321neo. До конца 2026 года национальный авиаперевозчик Азербайджана планирует принять рекордное число новых воздушных судов. В рамках этой программы авиакомпания поэтапно вводит в эксплуатацию самолеты нового поколения Airbus и ставит целью увеличить парк до 50 воздушных судов к 2032 году.