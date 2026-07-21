Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступил с речью перед командой после поражения в финале чемпионата мира по футболу 2026 года от Испании. Об этом стало известно журналисту Эрнану Кастильо, чьи слова приводятся на странице в социальной сети X.

Футболист объявил партнерам по команде, что завершает карьеру в сборной страны.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале она встретилась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.