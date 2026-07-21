Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы, передает Reuters.

Ортега находился на посту президента с 1979 по 1990 год, в 2007-м вновь был избран на этот пост и с того времени не покидал его. По словам главы государства, отмена выборов призвана перекрыть пути для оппозиции.

«Здесь больше не будет выборов, на которых они могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами, вернулись бы к власти, прошли и больше никогда не повторятся», — сказал он.

В прошлом году, как отмечает Reuters, Ортега еще больше укрепил власть с помощью серии конституционных реформ, которые включали назначение его жены Росарио Мурильо «сопрезидентом» и продление президентского срока до шести лет. Таким образом, вместе супруги контролируют почти все аспекты правительства, включая армию и судебную систему.

Последние выборы в стране прошли в 2021 году. Тогда, как заявлял экс-президент США Джо Байден, в Никарагуа под необоснованными предлогами лишили свободы почти 40 оппозиционных политиков, в том числе семь потенциальных кандидатов в президенты страны, а участие политических партий было ограничено властями, что задолго до дня голосования «сфальсифицировало» его итоги.