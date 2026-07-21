Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский извинился перед бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и заявил, что не считал, что между ними существовал какой-либо конфликт. Об этом он написал в авторской колонке для издания Militarnyi.

По словам Сырского, для него стало неожиданностью узнать о существовавшем противостоянии с экс-главой Минобороны.

«Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким», — написал главком.

Сырский подчеркнул, что сводить войну к противостоянию отдельных личностей — значит оказывать услугу противнику. Он призвал сосредоточиться на работе государственных институтов, а не на публичных конфликтах.

Главнокомандующий также разъяснил распределение полномочий между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. По его словам, Минобороны отвечает за обеспечение армии, закупки вооружений, разработку политики и гражданский контроль, тогда как стратегическое планирование боевых действий, проведение операций и ситуация на фронте находятся в зоне ответственности главнокомандующего и Верховного главнокомандующего.

Кроме того, Сырский отверг обвинения в отсутствии стратегии, заявив, что соответствующие решения регулярно докладываются руководству страны, а их результаты отражаются на обстановке на фронте.

Он также отметил, что армией невозможно эффективно управлять через мессенджеры. По словам главкома, недавно он делегировал командирам корпусов дополнительные полномочия, включая право самостоятельно принимать решения о переводе военнослужащих в пределах своих соединений, назвав это шагом к отказу от ручного управления войсками.