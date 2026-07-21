В Азербайджане в январе-мае 2026 года зарегистрировано 15 107 браков и 8 087 разводов.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число браков на 1 000 человек населения снизилось с 4,7 до 3,6, а число разводов — с 2 до 1,9.

Численность населения Азербайджана с начала 2026 года увеличилась на 9 287 человек, или на 0,1%, и по состоянию на 1 июня 2026 года достигла 10 млн 271,638 тыс. человек. 54,3% населения страны составляют городские жители, 45,7% — сельские жители. Мужчины составляют 49,8% населения Азербайджана, женщины — 50,2%.