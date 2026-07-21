Турция продолжает вести переговоры с третьими странами насчет реэкспорта купленных у России зенитных ракетных систем С-400.

Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на главу Минобороны Яшара Гюлера.

По ее данным, министр ответил на письменные запросы депутатов парламента о возможности устранить преграды для возвращения Анкары в программу США по производству истребителя пятого поколения F-35, которые возникли после приобретения С-400. «В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере, набирающего позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающихся третьих стран. Планы нашей национальной обороны, как всегда, разрабатываются тщательно и компетентно, с учетом анализа текущих и будущих угроз», — приводит Türkiye высказывания главы Минобороны.