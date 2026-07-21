Два нефтяных танкера были обстреляны при попытке пройти по южному маршруту Ормузского пролива во вторник утром, сообщил Корпус стражей исламской революции.

В заявлении уточняется, суда «не выполнили требования» и что пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока США продолжают боевые действия в регионе.

В отдельном заявлении КСИР сообщает, что его подразделения также нанесли удар по военным системам США в Бахрейне, включая радар и систему противовоздушной обороны в Мухарраке. По их словам, система ПВО Patriot в Риффе была поражена в результате ракетной атаки и атаки БПЛА.