Иранская армия нанесла удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне, а Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной серии ударов по Ирану.

При атаке по авиабазе США «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте уничтожены радары системы предупреждения и ракетной обороны, радиолокационная станция AN/FPS-117 и зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщает Press TV.

Также нанесены удары по ракетным системам США Himars на базе «Кэмп-Арифджан».

В Бахрейне, по данным телеканала, уничтожена радарная установка и система ПВО Patriot США.

В ходе ударов американские силы поразили иранские военные командные центры, объекты военно-морского потенциала, пусковые площадки ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также системы противовоздушной обороны. Как утверждает командование, удары были направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана.