В Азербайджане в январе-мае 2026 года зарегистрировано 34 056 новорожденных.

Как сообщает Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель рождаемости на 1 000 человек населения снизился с 9,2 до 8,0.

Среди новорожденных 53,5% составили мальчики, 46,5% — девочки. Из них 1184 — двойни, 48 — тройни.

В отчетном периоде в стране зарегистрировано 25 511 случаев смерти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель смертности на 1 000 человек населения вырос с 5,9 до 6,0.