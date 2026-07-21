Сильные дожди привели к подтоплениям в нескольких районах Тбилиси. Из-за ливней под водой оказались улицы в Дигомском массиве и районе Диди Дигоми, а в поселке Вазисубани затопило подвалы жилых домов.

Непогода также осложнила дорожную ситуацию в различных частях города. Из-за скопления воды на проезжей части движение автомобилей оказалось затруднено.

По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, в ночь на 21 июля в Тбилиси и прилегающих районах ожидаются переменные дожди, местами — сильные ливни.

Ведомство предупреждает, что интенсивные осадки могут привести к внезапным паводкам на малых реках, а в горных и предгорных районах сохраняется риск оползней и схода селевых потоков. В связи с неблагоприятным прогнозом в регионе объявлен средний уровень погодной опасности.