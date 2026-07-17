С началом сезона отпусков возникла острая нехватка доноров крови, в которой так нуждаются больные. С каждым днем ситуация усугубляется все больше и больше, что подтолкнуло Ассоциацию доноров крови выступить с призывом к населению.

Как прокомментировал Minval председатель Ассоциации доноров крови Фуад Аскеров, Азербайджан относится к числу стран с высокой распространенностью наследственных заболеваний крови. Поэтому в стране существует такая большая потребность в донорской крови. Сегодня один донор может спасти трех человек.

«В стране зарегистрировано 1752 пациента с гемофилией и около 5 тысяч больных талассемией. Пациентам с талассемией переливание крови требуется два-три раза в месяц. Кроме того, кровь необходима детям с лейкемией, онкологическим больным, роженицам и пациентам, которым проводят хирургические операции», — отметил он.

Аскеров подчеркнул, что летом число доноров традиционно сокращается, поскольку многие уезжают в отпуска, а студенты возвращаются в регионы.

«Болезни крови в отпуск не уходят. Потребность в донорской крови остается такой же, как и в другие времена года, а вот запасы могут уменьшаться», — сказал он.

По словам главы Ассоциации, организация уже начала информационную кампанию, призывая граждан сдавать кровь не только во время религиозных акций, например в дни Ашуры, но и регулярно в течение года. Было бы гораздо полезнее, если бы люди сдавали кровь несколько раз в год, а не только в один день. Это позволило бы поддерживать стабильные запасы.

Он также отметил, что объявления о поиске доноров регулярно появляются в социальных сетях, что свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на кровь.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли сдавать кровь для конкретного пациента, Аскеров пояснил, что адресное донорство не является обязательным.

«Человек может просто прийти в Банк крови и сдать кровь в общий фонд. Главное, чтобы кровь была в наличии. Она в любом случае будет использована для тех пациентов, которым она необходима», — сказал он.

При этом донором может стать не каждый желающий, поскольку кандидаты проходят строгий медицинский отбор. Как правило, из ста человек кровь смогут сдать лишь около двадцати. Для допуска необходимо соответствовать всем медицинским требованиям. Доноры заполняют специальную анкету, и если хоть одна графа не будет соответствовать требованиям, то человек не сможет сдать кровь.

Отметим, что пока доноры могут сдать кровь в Банке крови в Баку и ряде регионов. А уже совсем скоро на освобожденных территориях планируется создание региональных отделений Республиканского банка крови. Об этом недавно заявил начальник отдела Министерства здравоохранения Рамиг Гулиев на мероприятии, посвященном Всемирному дню донора крови.

Сейчас в стране действуют восемь региональных отделений Республиканского банка крови. В ближайшее время планируется открытие отделений в двух освобожденных районах.