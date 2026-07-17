Китай передал Азербайджану два устройства (X-ray), предназначенных для проведения операций по разминированию. Об этом сообщил председатель Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на брифинге, посвященном 28-й годовщине создания организации.

По его словам, переданное оборудование относится к числу новейших технологий и значительно расширит возможности саперов при выполнении сложных задач.

«Мы используем его для операций по разминированию в закрытых помещениях. В частности, оно применяется при очистке домов», — отметил Сулейманов.