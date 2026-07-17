Россия ограничила ввоз абрикосов, вишни, черешни, персиков и нектаринов от пяти турецких предприятий. Россельхознадзор объяснил решение выявлением карантинных объектов в продукции.

Ограничения были объявлены спустя несколько часов после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности Анкары присоединиться к гарантиям безопасности Украины и возглавить их морской компонент вместе с союзниками по НАТО.

Фидан также заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.