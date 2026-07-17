16 июля правительство Армении сделало очередной шаг к реализации одного из наиболее амбициозных американских проектов последних лет на Южном Кавказе. Кабинет министров одобрил начало процедуры ратификации рамочного соглашения с США по проекту TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»), подписанного 1 июня текущего года.

Само по себе это решение можно было бы считать обычной ожидаемой формальностью, если бы не одно обстоятельство.

Дело в том, что практически одновременно с этим Государственный департамент США объявил о создании инвестиционного фонда TRIPP+ Enterprise Fund с первоначальным капиталом 201 млн долларов и широкими полномочиями. А такое совпадение трудно назвать случайностью. Фактически Вашингтон одновременно с действиями армянской стороны запустил политический, правовой и финансовый механизмы реализации своей новой инициативы.

Примечательно, что, когда идея TRIPP только появилась, большинство экспертов рассматривали ее исключительно как проект транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении после подписания мирного соглашения.

Однако опубликованный текст рамочного соглашения показывает совершенно иную картину.

Транспортный маршрут оказывается лишь одним из элементов гораздо более масштабной концепции. Помимо автомобильных и железных дорог, проект включает строительство нефтегазовых трубопроводов, объектов электроэнергетики, цифровых коммуникаций и другой критически важной инфраструктуры. Иными словами, речь идет уже не о строительстве дороги, а о формировании новой экономической системы.

Согласно условиям соглашения, для управления инициативой создается совместная компания TRIPP Development Company (TDC), где контрольный пакет — 74 % — принадлежит американской Международной финансовой корпорации развития (DFC), а Армении — 26 %. Именно эта структура будет создавать проектные компании, привлекать инвесторов, заключать концессионные соглашения и сопровождать строительство инфраструктурных объектов.

Одновременно армянское правительство обязуется максимально ускорять выдачу разрешений и лицензий, а также обеспечить специальный правовой режим реализации проектов. Более того, соглашение предусматривает возможность передачи инфраструктуры в долгосрочное управление сроком до 49 лет и применение специальных налоговых условий.

Именно здесь становится понятен смысл создания нового фонда. Особенность деятельности фонда заключается в том, что он сможет не только выдавать кредиты, но и напрямую инвестировать в компании, финансировать строительство объектов и предоставлять гранты.

Причем его деятельность не ограничивается Арменией. В сферу финансирования сразу включены Азербайджан, Грузия и государства Центральной Азии. Иначе говоря, Вашингтон уже рассматривает TRIPP не как армяно-американский проект, а как основу для формирования собственной экономической архитектуры на всем пространстве Южного Кавказа и Среднего коридора.

Руководителем TRIPP+ назначен российско-американский инвестор Константин Соколов. За более чем двадцать лет работы он участвовал в крупных инвестиционных, энергетических и телекоммуникационных проектах, является акционером армянского оператора Viva Armenia и одновременно одним из крупных доноров Республиканской партии США.

Именно последнее обстоятельство уже вызывает вопросы. С одной стороны, опыт Соколова хорошо соответствует задачам фонда. С другой — наличие у него коммерческих интересов в Армении неизбежно ставит вопрос о необходимости прозрачного контроля за возможными конфликтами интересов. Впрочем, эти противоречия вряд ли отразятся на перспективных шагах.

Особенность ситуации заключается в том, что вокруг TRIPP одновременно создаются несколько взаимосвязанных структур. Международная финансовая корпорация развития США (DFC) обеспечивает государственную поддержку проекта, компания по развитию TRIPP (TRIPP Development Company, TDC) отвечает за управление и реализацию проектов, а инвестиционный фонд TRIPP+ обеспечивает их финансирование.

А все это в совокупности означает, что Вашингтон постепенно переходит от поддержки отдельных инфраструктурных инициатив к формированию собственной долгосрочной экономической стратегии на Южном Кавказе и в Центральной Азии, где TRIPP отводится роль «точки входа» или элемента постоянного присутствия.