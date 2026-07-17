Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США не вступили бы в войну с Ираном, если бы президентом страны был нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Такое мнение он высказал в интервью Bloomberg.

По словам Карлсона, Вэнс не стал бы поддерживать начало военного конфликта ради борьбы с предполагаемой иранской ядерной программой.

«Если бы Вэнс был президентом, мы не были бы в состоянии войны с Ираном. Я не могу представить, чтобы он сказал: «Мы должны начать две войны, чтобы нанести поражение фантомной ядерной программе». Это слишком безумно», — заявил журналист.

Карлсон также отметил, что при Вэнсе Республиканская партия, по его мнению, была бы ближе к своим избирателям. Отвечая на вопрос о перспективах Вэнса на следующих президентских выборах, он заявил, что хотел видеть его президентом еще в 2024 году, однако этого не произошло.