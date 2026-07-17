Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, раскритиковавшего возможную передачу американских истребителей пятого поколения F-35 Турции. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, раздражение Трампа вызвало интервью Нетаньяху телеканалу Fox News, в котором израильский премьер выступил против поставок F-35 Анкаре. Один из собеседников Axios заявил, что президент США «пришел в ярость», посчитав, что Нетаньяху «не имеет права» вмешиваться в вопросы американской военной политики.

Ранее Нетаньяху предупреждал, что передача Турции F-35 может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке. По его словам, Анкара демонстрирует «агрессивные намерения», а поставки современных американских истребителей способны изменить военно-политическую ситуацию в регионе.

Как отмечает Axios, в ходе одного из телефонных разговоров с Трампом израильский премьер также призывал американского лидера отказаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ее военно-воздушных сил.