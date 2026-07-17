Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Италией. Об этом сообщает агентство ЭФЭ.

В Манагуа заявили, что решение принято в ответ на высказывания министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, которые власти страны назвали «необоснованными, агрессивными и безответственными».

В официальном заявлении правительства Никарагуа отмечается, что глава итальянского МИД «оскорбил народ и власти Никарагуа, проигнорировав все нормы уважения к отношениям между народами и правительствами».