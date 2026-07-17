Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Китай получил несанкционированный доступ к данным около 220 млн американских избирателей, назвав произошедшее «самой масштабной в истории утечкой данных».

По словам Трампа, в результате хакерских атак были скомпрометированы данные избирателей в 18 штатах, включая имена, адреса, номера телефонов, партийную принадлежность и другую информацию. Он также заявил, что Пекин пытался повлиять на выборы 2018 и 2020 годов, поскольку был недоволен введенными США торговыми пошлинами.

Трамп обвинил американские спецслужбы в сокрытии информации и поручил национальной разведке, Минюсту, ФБР и ЦРУ расследовать обстоятельства произошедшего, а также привлечь к ответственности виновных, если будут выявлены нарушения.

Одновременно Белый дом опубликовал документы разведки, согласно которым Россия, Китай, Иран, Северная Корея и негосударственные группировки обладают возможностями для компрометации американской избирательной инфраструктуры. Наиболее уязвимыми названы базы регистрации избирателей, списки избирателей и официальные сайты выборов. Выводы разведки охватывают период с января 2020 года по июнь 2026 года.