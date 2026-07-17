В последнее время ряд ангажированных политических и экспертных кругов, преднамеренно искажая реальную картину, регулярно обвиняют Азербайджан в чрезмерно тесных отношениях с Израилем и якобы игнорировании палестинского вопроса. Однако официальный визит премьер-министра Государства Палестина Мухаммеда Мустафы в Баку и его прием на высшем государственном уровне наглядно демонстрируют несостоятельность подобных утверждений. Азербайджан продолжает последовательно поддерживать международно признанные права палестинского народа, одновременно сохраняя стратегическое партнерство с Израилем.

После начала войны в секторе Газа Палестинская администрация оказалась в крайне сложном положении. В этих условиях руководство Палестины активно расширяет круг государств, готовых оказать политическую, гуманитарную и финансовую поддержку. Азербайджан оказался среди стран, интерес к которым в Рамалле заметно вырос. Именно поэтому Палестина рассматривает Азербайджан не только как дружественное мусульманское государство, но и как страну, способную содействовать международной поддержке палестинского вопроса.

Главной встречей визита стали переговоры Мухаммеда Мустафы с президентом Ильхамом Алиевым.

Азербайджан вновь подтвердил неизменность своей позиции: Баку поддерживает создание независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и выступает за урегулирование конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Особую значимость эта позиция приобретает потому, что Азербайджан одновременно остается одним из наиболее близких партнеров Израиля. Между двумя странами активно развиваются энергетическое сотрудничество, военно-технические связи и политический диалог. Именно поэтому визит Мустафы не означает изменения внешнеполитического курса Баку. По сути, Азербайджан вновь продемонстрировал свою традиционную модель внешней политики, заключающуюся в том, чтобы поддерживать стратегические отношения с Израилем, одновременно признавая законные права палестинского народа и выступая за создание палестинского государства.

Азербайджан уже оказывает гуманитарную помощь Палестине. В декабре 2023 года Баку выделил 2 млн долларов Агентству ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), а также продолжает реализовывать образовательные программы для палестинских студентов.

Во время нынешнего визита именно эти проекты палестинская сторона отметила как наиболее значимый вклад Азербайджана.

Отдельное внимание во время визита было уделено деятельности азербайджанского представительства в Рамалле, открытого в 2023 году. Хотя речь идет не о полноценном посольстве, его создание стало важным шагом в развитии двусторонних отношений. Представительство обеспечивает постоянный контакт с Палестинской администрацией и позволяет координировать гуманитарные и образовательные проекты.

Кому-то может показаться, что с практической точки зрения визит не принес громких соглашений или масштабных экономических проектов. Однако его политическое значение значительно шире.

Азербайджан подтвердил поддержку международно признанной Палестинской администрации, сохранив при этом неизменными стратегические отношения с Израилем. Тем самым Баку вновь продемонстрировал одну из ключевых особенностей своей внешней политики — способность одновременно поддерживать конструктивные отношения с двумя сторонами одного из самых сложных международных конфликтов.

Визит Мухаммеда Мустафы также стал убедительным ответом тем кругам, которые пытаются представить азербайджано-израильское партнерство как свидетельство безразличия Баку к судьбе палестинского народа. Сам факт официального приема палестинского премьер-министра на высшем государственном уровне, подтверждение поддержки палестинской государственности, гуманитарная помощь и постоянное дипломатическое присутствие в Рамалле лишают подобные обвинения фактической основы.

Азербайджан не изменяет своим принципам и не выстраивает отношения с одним государством за счет другого. Его политика на Ближнем Востоке основывается на прагматизме, уважении международного права и способности сохранять самостоятельную позицию даже в условиях крайней поляризации. Именно эта последовательность позволяет Баку одновременно развивать стратегическое партнерство с Израилем, поддерживать законные права Палестины и укреплять собственную роль в региональной и международной дипломатии.