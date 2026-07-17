Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выявило опасные для здоровья вещества в средствах для похудения и биологически активных добавках, которые незаконно продаются через социальные сети и другие площадки.

Об этом на пресс-конференции по итогам первого полугодия сообщила заведующая отделом пищевой безопасности АПБА Валида Садыхова.

По ее словам, в ходе контрольных мероприятий установлено, что в социальных сетях незаконно реализуются пищевые продукты, ввезенные в страну для личного пользования или заказанные по почте. Наиболее распространены случаи продажи спортивного питания, которое также можно встретить в спортзалах и специализированных магазинах. Кроме того, выявлены факты незаконной реализации биологически активных добавок, а также чаев, кофе, шоколада и других средств для похудения, ориентированных преимущественно на женщин.

Специалисты Агентства отобрали образцы продукции и провели лабораторные исследования. Во всех проверенных образцах были обнаружены сибутрамин и силденафил — вещества, представляющие серьезную угрозу для здоровья человека.

Как отметила Садыхова, сибутрамин запрещен во многих странах мира из-за негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему. Также незаявленный силденафил был обнаружен в составе некоторых паст и шоколадных изделий, предназначенных для мужчин.

В АПБА призвали граждан не приобретать подобную продукцию через неофициальные каналы, а тем, кто уже купил такие товары, — отказаться от их употребления.