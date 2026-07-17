Сотрудница Minval Politika, заслуженная журналистка Азербайджана Нурани, которая мужественно борется с онкологическим заболеванием, в настоящее время находится в реанимации в состоянии комы.

Изначально планировалось перевести нашу коллегу для продолжения лечения в Турцию. Однако, к сожалению, драгоценное время было упущено ранее, и осуществить её транспортировку уже не удалось.

В этот крайне тяжёлый момент поддержку Нурани оказала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Редакция Minval Politika выражает глубокую признательность Мехрибан Алиевой, а также государственным структурам за проявленные внимание, заботу и оказанную помощь.

Для всей нашей редакции Нурани — не просто коллега. Она человек, посвятивший многие годы журналистике и сыгравший значимую роль в становлении и развитии нашего издания. Сегодня мы всей душой рядом с ней и до последнего продолжаем надеяться на лучшее.