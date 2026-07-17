В январе–июне 2026 года добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане составила 13,3 млн тонн, а добыча природного газа — 25,4 млрд кубометров, сообщили в Министерстве энергетики.

За отчетный период Азербайджан экспортировал 10,5 млн тонн нефти и 12,7 млрд кубометров газа. Из общего объема газового экспорта 5,9 млрд кубометров было поставлено в Европу, 4,9 млрд кубометров — в Турцию, 1,2 млрд кубометров — в Грузию и 0,7 млрд кубометров — в Сирию.

Основной объем добычи обеспечили месторождения «Азери–Чыраг–Гюнешли» и «Шахдениз», а также месторождение «Абшерон» и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). За шесть месяцев также было переработано 2,9 млн тонн нефти.