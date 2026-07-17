Казахстан ввел частичный запрет на ввоз пшеницы сроком на шесть месяцев. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Ограничения распространяются на поставки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом из стран ЕАЭС и третьих государств. При этом ввезенная в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

В Минсельхозе Казахстана пояснили, что решение связано с большими запасами зерна в стране и необходимостью освободить мощности хранения перед новым урожаем. Основным поставщиком пшеницы в Казахстан остается Россия. По данным Зернового союза Казахстана, в сентябре 2025 года — апреле 2026 года импорт российской пшеницы составил 1,54 млн тонн.