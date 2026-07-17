Ученые Института океанологии РАН в рамках исследования Каспийского моря выявили, что с 1996 года его площадь сократилась на 7,4 процента, что в абсолютном выражении составляет 28 644 квадратных километра.

Исследователи отмечают, что масштаб утраченной акватории сопоставим с территорией Албании. При этом, по их словам, сокращение площади оказалось относительно умеренным по сравнению с темпами падения уровня моря.

Как сообщили в Институте океанологии РАН, уровень Каспийского моря непрерывно снижается с 1995 года. В среднем этот показатель составлял около 10 сантиметров в год, однако в последние годы процесс значительно ускорился.

По данным исследования, в период 2005–2019 годов уровень моря снижался в среднем на 8,16 сантиметра ежегодно, тогда как в 2020–2024 годах темпы выросли до 22,7 сантиметра в год.

Обмеление Каспия уже оказывает влияние на судоходство и прибрежную инфраструктуру. В частности, мелеют Волго-Каспийский морской судоходный канал и каспийские порты, что осложняет движение судов. Кроме того, береговая линия постепенно отступает от населенных пунктов.

По прогнозам специалистов, к концу XXI века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 2–21 метр. Главный научный сотрудник Института океанологии РАН и ведущий автор исследования Андрей Костяной отметил, что признаков замедления этого процесса пока не наблюдается. Напротив, последние данные свидетельствуют об ускорении темпов обмеления.