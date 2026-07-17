Одобрение работы Владимира Путина за неделю снизилось сразу на 5 процентных пунктов — с 71% до 66%, свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение». Столь резкого падения не фиксировалось с осени 2022 года, когда в России была объявлена мобилизация.

Показатель в 66% стал минимумом с начала войны в Украине. Доля тех, кто отрицательно оценивает работу Путина, выросла до 16% — максимума за тот же период.

Уровень доверия к президенту снизился на 2 пункта — до 67%. Не доверяют Путину 20% опрошенных.

Одобрение работы правительства упало на 4 пункта, до 41%, а рейтинг премьер-министра Михаила Мишустина — на 3 пункта, до 49%.

Снижение поддержки Путина третью неделю подряд фиксирует и ВЦИОМ. По его данным, уровень одобрения опустился до 65,1%, а доверия — до 71%.

Главным событием недели 19% респондентов ФОМ назвали дефицит топлива. Войну в Украине отметили 18%, обстрелы России — 14%. На настроения также могла повлиять экономическая ситуация: в июне потребительские ожидания россиян ухудшились до уровня осени 2022 года.