В Шуше – культурной столице Азербайджана реализована основная часть по строительству мечети в футуристическом стиле.

Отметим, что в мае 2021 года, в освобожденной от долгой оккупации Шуше был заложен фундамент новой мечети. Тогда в церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, а также их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Архитектура новой мечети очень символична: форма строения отражает цифру 8, а два минарета – цифру 11. Отметим, что 8 ноября была освобождена Шуша, и 8 ноября уже официально является в Азербайджане Днем Победы. Кроме того, в 11-м месяце Шуша и Карабах полностью были освобождены от оккупации.