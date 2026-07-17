В результате российского ракетного удара по Одессе погибли два человека, еще десять получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, среди погибших — женщина, которая во время атаки гуляла в парке с детьми. Дети выжили.

В Хаджибейском районе города повреждены 11 жилых домов, здание станции технического обслуживания и припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в ночь на 17 июля российские войска выпустили по территории Украины восемь ракет и 130 беспилотников, включая дроны-имитаторы. По данным украинской стороны, силы ПВО сбили пять ракет и 115 беспилотников.