Двое из 11 выживших членов экипажа турецкого судна Atlas Bey, накануне поражённого в Чёрном море, получили ранения. Об этом Minval Politika сообщил заместитель председателя Конгресса азербайджанцев Украины по Одесской области Намиг Талыбов.

По его словам, на борту находились 12 человек. Как мы уже сообщали, капитан судна, 42-летний Самед Насруллаев, уроженец южного региона Азербайджана, погиб на месте.

«Буквально десять минут назад я разговаривал со вторым капитаном и старшим помощником Исмаилом Ахундовым. Остальные 11 членов экипажа живы. Сейчас они находятся в гостинице в Одессе», — сообщил Талыбов.

Он уточнил, что среди выживших — десять граждан Азербайджана и один гражданин Индии.

«Среди азербайджанцев есть одна женщина — Гюлане Латифова, она работает поваром. У неё лёгкие ранения. Также лёгкие ожоги получил Исмаил Исмаилов. У остальных членов экипажа серьёзных травм нет», — отметил собеседник.

По словам Талыбова, у двух моряков полностью сгорела одежда. Председатель азербайджанского общества «Бирлик» в Одессе Джалиль Асланов лично отвёз их в магазин, чтобы приобрести необходимую одежду и предметы первой необходимости.

Заместитель председателя Конгресса азербайджанцев Украины по Одесской области также сообщил, что практически все служебные документы экипажа находились в каюте капитана и были уничтожены пожаром. Паспорта моряков сохранились, поэтому препятствий для их эвакуации нет.

Сегодня вечером членов экипажа планируют отправить из Одессы в Кишинёв, откуда они ночным рейсом через Стамбул вылетят домой. Все вопросы, связанные с возвращением моряков на родину, координирует посольство Азербайджана в Украине.

Отвечая на вопрос об отправке тела погибшего капитана, Талыбов отметил, что этот вопрос пока остаётся открытым.

«Сейчас идут необходимые процедуры. Нужно провести судебно-медицинскую экспертизу, оформить документы. Думаю, тело капитана не смогут отправить вместе с экипажем», — пояснил он.

По словам Талыбова, помощь пострадавшим оказывают азербайджанская община Одессы и представители посольства Азербайджана в Украине. Они поддерживают постоянный контакт с моряками и координируют их эвакуацию.