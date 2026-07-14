Визит президента Словакии Пеллегрини в Азербайджан 13-14 июля стал показательным событием не только с точки зрения двусторонних отношений, но и с позиции укрепления роли и места Азербайджана во внешней политике стран Восточной Европы.

Следует отметить, что данный визит стал логическим продолжением заметной активизации азербайджано-словацкого политического диалога, начавшейся в последние годы. Важной вехой стало подписание в мае 2024 года Совместной декларации об установлении стратегического партнерства, после чего контакты между Баку и Братиславой приобрели качественно новый уровень. Нынешний визит фактически подтверждает переход двусторонних отношений от политического диалога к практической реализации совместных проектов.

Особого внимания заслуживает место проведения переговоров. Выбор Шуши в качестве площадки для официальной встречи носит выраженный символический характер. В последние годы Азербайджан последовательно превращает освобожденные территории в пространство международной дипломатии, принимая там иностранных лидеров и представителей международных организаций. Тем самым Баку не только демонстрирует масштабы восстановительных работ, но и закрепляет международную легитимацию новой политико-территориальной реальности после завершения карабахского конфликта. Сам факт проведения официальных переговоров именно в Шуше не только свидетельствует о готовности словацкой стороны воспринимать данный регион как неотъемлемую часть Азербайджана, но и участвовать в процессах его послевоенного восстановления.

Характерной особенностью визита стал подчеркнуто доверительный формат общения между лидерами двух государств. Во время поездки по освобожденным территориям президент Азербайджана Ильхам Алиев лично управлял автомобилем, в котором вместе с ним находился президент Словакии Петер Пеллегрини. Словацкий гость впоследствии опубликовал совместное селфи в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, отметив, что подобный формат общения не является традиционной практикой официальных визитов и стал для него свидетельством искренности отношений между двумя государствами, дружбы между народами, а также взаимного доверия и уважения, лежащих в основе азербайджано-словацкого партнерства. Публичная демонстрация столь доверительных личных отношений между главами государств стала дополнительным подтверждением качественно нового уровня политического диалога между Баку и Братиславой и высокой степени взаимопонимания, достигнутой за последние годы.

Существенным элементом визита является расширение экономического сотрудничества. В состав словацкой делегации вошли вице-премьеры, министры экономики, обороны и внутренних дел, а также руководство Национального банка Словакии. Подобный уровень представительства свидетельствует о том, что Братислава рассматривает Азербайджан не только как поставщика энергоресурсов, но и как перспективного экономического партнера в сфере промышленной кооперации, высоких технологий, транспорта и инвестиций. В повестку переговоров были включены вопросы энергетического взаимодействия, развития транспортной взаимосвязанности, поддержки словацкого экспорта и участия словацких компаний в проектах восстановления освобожденных территорий.

Важное значение сохраняет энергетическая составляющая двусторонних отношений. На фоне продолжающейся диверсификации европейского энергетического рынка Азербайджан последовательно укрепляет позиции одного из ключевых поставщиков энергоресурсов для стран Европейского союза. Для Словакии развитие сотрудничества с Баку полностью соответствует общеевропейскому курсу на снижение зависимости от традиционных поставщиков энергоносителей и диверсификацию маршрутов поставок. При этом взаимодействие постепенно выходит за рамки исключительно энергетической повестки, охватывая промышленность, инновации и логистику.

Отдельного внимания заслуживает расширение взаимодействия в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества. Участие в переговорах министра обороны Словакии свидетельствует о постепенном расширении двусторонней повестки за пределы традиционного энергетического сотрудничества. На фоне масштабной модернизации европейских вооруженных сил и роста инвестиций в оборонную промышленность развитие контактов с государствами Центральной Европы приобретает для Азербайджана дополнительное значение с точки зрения обмена технологиями, промышленной кооперации и диверсификации военно-технического сотрудничества.

Не менее показательным является участие Словакии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. В рамках визита словацкая делегация ознакомилась с проектом «Умная деревня» в Агдамском районе, а также приняла участие в мероприятиях, связанных со строительством школы имени национального героя Словакии Милана Растислава Штефаника. Не менее показательным стало ознакомление словацкой делегации с ходом восстановления села Горовлу Джебраильского района, реализуемого в рамках государственной программы «Великое возвращение». Включение данного объекта в программу официального визита свидетельствует о стремлении Азербайджана продемонстрировать европейским партнерам масштабы восстановления освобожденных территорий и вовлечь их в процессы их дальнейшего социально-экономического развития.

Эти проекты отражают переход двустороннего сотрудничества к практическому участию европейских государств в восстановлении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и одновременно демонстрируют растущий интерес европейского бизнеса к реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане.

Важной составляющей переговоров стала и международно-политическая повестка. В ходе совместных заявлений Петер Пеллегрини положительно оценил усилия президента Ильхама Алиева по снижению напряженности на Южном Кавказе, подчеркнув значение дипломатических механизмов урегулирования конфликтов. Подобные заявления приобретают дополнительную значимость на фоне продолжающегося процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также обсуждения новой архитектуры региональной безопасности.

В целом визит президента Словакии в Азербайджан свидетельствует о продолжающемся укреплении позиций Азербайджана в Центральной Европе и Европейском союзе. Одновременно проведение переговоров в Шуше подтверждает — Шуша все увереннее превращается из символа победы в символ новой дипломатии Азербайджана. И чем больше мировых лидеров включают освобожденные территории в маршруты своих официальных визитов, тем очевиднее становится, что новая политическая реальность на Южном Кавказе уже воспринимается международным сообществом как свершившийся факт.