В Шуше состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Словакии Петером Пеллегрини в расширенном составе.

Выступая на встрече, Ильхам Алиев сказал:

«Дорогие гости, добро пожаловать в Азербайджан, добро пожаловать в Карабах. Очень рад вас видеть. Во-первых, благодарю вас за гостеприимство. В моей памяти осталось очень много добрых воспоминаний, связанных с моим официальным визитом в вашу страну в прошлом году и нашими обсуждениями. Поэтому мне приятно, что наш активный диалог продолжается.

Также приятно, что вас сопровождает очень большая делегация, состоящая из очень видных деятелей вашей администрации и правительства. Мы также представлены большой командой, что фактически показывает объем работ, двусторонней повестки дня и те направления нашей совместной деятельности, по которым мы видим прогресс и в отношении которых мы хотим продолжения этого прогресса. Только что во время встречи с глазу на глаз мы провели обмен мнениями по многим вопросам. Эти обсуждения продолжатся в составе делегаций. Я абсолютно убежден, что этот визит даст еще больший толчок развитию наших партнерских отношений.

Для нас большое удовольствие принимать вас в Карабахе. Завтра Вы будете уже в Баку. Мы также посетим «умную деревню», которая в настоящий момент строится словацкой компанией. Это еще раз показывает, насколько сильны наши взаимоотношения. Проведение восстановительных работ в Карабахе является одним из главных приоритетов нашего правительства, поэтому участие словацких специалистов имеет чрезвычайно важное значение. Сегодня мы затронем еще много вопросов, включенных в повестку дня. Еще раз добро пожаловать, и благодарю вас за то, что приняли мое приглашение».

Президент Словакии Петер Пеллегрини сказал:

«Большое спасибо, господин президент. Для нас большая честь вновь оказаться в Азербайджане с такой представительной делегацией, и я хотел бы еще раз поблагодарить вас за приглашение.

Я также хорошо помню ваш визит в Братиславу, который стал историческим событием в наших дипломатических отношениях. И, конечно же, я очень ценю вашу идею встретиться не в Баку, а здесь, в Карабахе, в Шуше. Мы действительно впечатлены – мы прибыли сюда всего несколько часов назад, вчера вечером, — и нас впечатляет то, что было сделано за несколько лет после освобождения, а также инфраструктурные проекты. Мы действительно гордимся тем, что Словакия принимает участие в этом процессе. Мы – одна из двух зарубежных стран, участвующих в этих важных проектах, и надеемся, что словацкие эксперты будут продолжать работу и в ближайшие годы в рамках других новых проектов здесь».

После встречи в расширенном составе стороны обменялись памятными подарками.

10:18 В Шуше состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в формате «один на один».

В Шуше состоялась официальная церемония приветствия президента Словацкой Республики Петра Пеллегрини.

На площади, где развевались национальные флаги обеих стран, в честь президента Словакии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал президента Словакии Петера Пеллегрини.

Глава почетного караула доложил президенту Словакии.

Были исполнены национальные гимны Словацкой Республики и Азербайджанской Республики.

Почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Словакии Петром Пеллегрини под звуки военного марша.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Петру Пеллегрини, а члены словацкой делегации — президенту Ильхаму Алиеву.

Главы государств сделали свои официальные фотографии.