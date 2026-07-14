Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг информацию, опубликованную газетой The New York Times, о его якобы тайных встречах с представителями израильской разведки «Моссад».

Как сообщают иранские СМИ, в заявлении утверждается, что публикация содержит ложные сведения, направленные на введение общественности в заблуждение и ведение психологической войны против иранского народа.

В офисе экс-президента отметили, что обычно не считают необходимым реагировать на подобные, как они выразились, «голливудские» утверждения. Однако из-за сложной политической ситуации в стране и с целью предотвращения возможных провокаций было принято решение официально опровергнуть все выдвинутые обвинения.

В заявлении также подчеркивается, что Махмуд Ахмадинежад продолжает вести свою обычную повседневную деятельность.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Ахмадинежад проводил секретные встречи с представителями израильской внешней разведки «Моссад», а Израиль рассматривал возможность содействия его возвращению к власти.