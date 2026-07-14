Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что первые учения «коалиции желающих» с участием французских и британских войск пройдут в Польше осенью. Решение было принято на встрече лидеров коалиции в Париже.

По словам Туска, Польша станет принимающей стороной международных учений и обеспечит их логистическую и финансовую подготовку. Он также отметил, что Варшава будет поддерживать постоянное присутствие в Европе войск США и союзников.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал учения европейских миротворцев, которых западные страны планируют разместить в Украине после заключения мирного соглашения.