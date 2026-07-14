Украинские военные впервые провели операцию по высадке наземного роботизированного комплекса (НРК) на аннексированную Кинбурнскую косу. Об этом сообщила 123-я бригада территориальной обороны ВСУ.

По данным бригады, робот был доставлен к берегу на плавучей платформе, после чего самостоятельно высадился и открыл огонь по цели. В подразделении заявили, что это первая известная боевая операция такого формата в мире.

В Минобороны Украины ранее сообщали, что с начала 2026 года наземные роботизированные комплексы выполнили более 66 тысяч логистических и эвакуационных миссий.