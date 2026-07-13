Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в июне составила 456 тыс. баррелей, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с маем этот показатель не изменился.

При установленной для Азербайджана в рамках соглашения ОПЕК+ квоте на 2026 год в размере 551 тыс. баррелей в сутки фактическая добыча в июне была ниже нее на 95 тыс. баррелей в сутки.

Во втором квартале 2026 года среднесуточная добыча нефти в стране составила 457 тыс. баррелей в сутки, тогда как по итогам 2025 года этот показатель находился на уровне 461 тыс. баррелей в сутки.