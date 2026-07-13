Евросоюз (ЕС) выделил €120 млн в рамках Европейского фонда мира на поддержку Вооруженных сил Молдовы и укрепление возможностей страны в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщает Совет ЕС.

Выделенные средства предназначены для финансирования поставки молдавской армии системы противовоздушной обороны средней дальности. Новая мера дополнит ранее предоставленную Евросоюзом поддержку, направленную на развитие систем воздушного наблюдения и ПВО.

В Брюсселе заявили, что дополнительная помощь позволит ВС Молдовы повысить оперативные возможности и усилить защиту гражданского населения.

После выделения нового пакета общий объем помощи, предоставленной Кишиневу через Европейский фонд мира, достигнет €317 млн.