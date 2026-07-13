Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти Франции обвиняют Баку во вмешательстве во внутренние дела страны из-за деятельности Бакинской инициативной группы, выступающей против колониализма.

Об этом глава государства сказал на IV Шушинском глобальном медиафоруме, передает Азертадж.

По словам Алиева, Азербайджан не вмешивается во внутренние дела других государств и рассматривает защиту прав человека как универсальную ценность.

Президент отметил, что Бакинская инициативная группа сегодня является одной из наиболее эффективных неправительственных организаций, которой удалось вывести проблему колониализма в мировую повестку.

Ильхам Алиев отметил, что на протяжении многих лет заморские территории Франции страдают от ее колониальной и империалистической политики. Там даже проводятся ядерные испытания. В Полинезии, возможно, было проведено более 200 ядерных испытаний.

«Сегодня от этого страдают сотни людей. Сегодня «Бакинскую инициативную группу» несправедливо обвиняют в некой гибридной войне. Я считаю, что в этом отношении независимые СМИ выполняют очень важную миссию», — добавил глава государства.