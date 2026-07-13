Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время IV Шушинского глобального медиафорума прокомментировал увольнение бывшего первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана и в шутку назвал его одним из «пострадавших».

Перед вопросом Гусман отметил, что не станет задавать президенту Азербайджана вопрос, который могли бы счесть «токсичным», напомнив, что ранее называл причиной своего увольнения «слишком комплиментарный» вопрос Алиеву.

В ответ президент заявил, что Михаил Гусман никогда не прерывал связей с Азербайджаном, всегда радовался успехам страны и во время Второй Карабахской войны работал в Азербайджане, готовя репортажи с линии фронта.

Алиев также отметил, что журналист был уволен после многих лет работы в ТАСС всего лишь за один позитивный вопрос, заданный ему.

Он также добавил, что были и другие «пострадавшие» из России, однако на форуме их не видно. По словам Алиева, одного уволили, а другого политолога (Сергея Маркова — прим. Minval Politika) — объявили иноагентом.

Затем президент в шутку обратился к присутствовавшему на форуме российскому политологу Алексею Наумову: «Алексей, будьте осторожны».