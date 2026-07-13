Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) объявила, что ее сотрудники задержали «исполнителей и пособников терактов» на аэродромах «Украинка» (Амурская область) и «Шагол» (Челябинская область), которые готовили спецслужбы Украины.

Как утверждает ФСБ, она получила информацию о том, что сотрудники украинских спецслужб перебросили в Брянскую область FPV-дроны. Затем эти беспилотники были перевезены силами «агентуры противника» в автомобильных прицепах с двойным дном в гаражи рядом с аэродромами. В этих гаражах дроны собирали и готовили к атаке.

«Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось», — говорится в заявлении ФСБ.

Имена задержанных и детали их биографии не раскрываются. При обысках были изъяты 24 беспилотника, две мобильные наземные станции управлениями дронами и «средства связи» для общения с украинскими кураторами.