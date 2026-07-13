Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна находится в центре зоны конфликтов, поскольку войны продолжаются как к северу, так и к югу от ее границ, однако Баку выступает за справедливый мир, основанный на международном праве.

Об этом глава государства заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам Алиева, Азербайджан заинтересован в установлении мира не только внутри своих границ, но и во всем регионе. Он отметил, что ряд государств предпринимает усилия для прекращения вооруженных конфликтов, особо выделив роль Пакистана.

Президент подчеркнул, что Азербайджан почти 30 лет находился в состоянии войны, но после восстановления своего суверенитета остановился и не допустил превращения конфликта в бесконечное противостояние.

«Мир должен быть справедливым, основываться на международном праве, а не на чьих-либо амбициях», — заявил Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан был вынужден применить силу для восстановления территориальной целостности, однако не вышел за пределы своих международно признанных границ.

По словам президента, аналогичный подход необходим и на Ближнем Востоке: после завершения активной фазы конфликта стороны должны отказаться от дальнейшей эскалации и перейти к нормализации отношений.

Алиев также заявил, что Азербайджан не забудет трагедию в Ходжалы, однако считает, что главной целью остается достижение мира. В завершение он призвал соседние государства отказаться от политики мести, проявить ответственность и не допустить новых конфликтов.