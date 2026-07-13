Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна соглашаться с оккупацией своих территорий, подчеркнув, что Азербайджан неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.

Об этом глава государства заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона.

По словам Алиева, украинский народ и руководство страны не нуждаются в его советах, однако его позиция остается неизменной: Украина не должна мириться с оккупацией.

Президент отметил, что в течение длительного времени на Киев оказывалось давление, однако ни украинские власти, ни народ не согласились принять оккупацию.

Алиев подчеркнул, что говорит об этом как лидер государства, которое почти 30 лет жило в условиях оккупации части своей территории, а затем восстановило свой суверенитет.

Он напомнил, что во время карабахского конфликта международные посредники предлагали Азербайджану компромиссные варианты урегулирования, однако Баку отказался от них, поскольку они противоречили принципу территориальной целостности страны.

По словам президента, во время Второй Карабахской войны на Азербайджан также оказывалось серьезное международное давление, однако волю народа невозможно сломить.

В завершение Алиев заявил, что Азербайджан всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины и сохранит последовательную позицию по этому вопросу.